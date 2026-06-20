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O MIRANTE | 20-06-2026 12:00

Empresa Transportes da Lezíria do Tejo foi a notícia de Economia mais vista da semana

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A notícia sobre a formalização da empresa Transportes da Lezíria do Tejo foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE.

A notícia sobre a formalização da empresa Transportes da Lezíria do Tejo foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque o aumento das receitas da Viver Santarém em 2025, ano em que bateu o recorde de alunos inscritos. Ainda a merecer atenção dos leitores estiveram a W22, uma oficina multimarca com serviços de mecânica, limpeza e detalhe; e a celebração dos 29 anos da Ribatubos, marcada por uma história de crescimento.

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