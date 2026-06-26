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O MIRANTE | 26-06-2026 14:27

O MIRANTE já pode ser escolhido como fonte preferencial de notícias no Google

O MIRANTE já pode ser escolhido como fonte preferencial de notícias no Google
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Os leitores já podem indicar ao Google que querem ver com maior destaque as notícias de O MIRANTE nos resultados das suas pesquisas. A nova funcionalidade permite seleccionar órgãos de comunicação social de preferência, tornando mais fácil acompanhar a informação de quem quer estar atento ao que se passa na região.

Os leitores já podem indicar ao Google que querem ver com maior destaque as notícias de O MIRANTE nos resultados das suas pesquisas. A nova funcionalidade permite seleccionar órgãos de comunicação social de preferência, tornando mais fácil acompanhar a informação de quem quer estar atento ao que se passa na região.

A opção, designada pelo Google como “Fontes Preferenciais”, permite definir um ou mais meios de comunicação para surgirem com maior frequência nas pesquisas relacionadas com notícias. A escolha pode ser alterada a qualquer momento.

O Processo é bastante acessível veja como fazer:

• Para definir O MIRANTE como fonte preferencial, basta aceder a esta página.
O campo de pesquisa surge já pré-preenchido com omirante.pt
• De seguida, selecione a caixa de O MIRANTE nos resultados (ver imagem em baixo)

Depois de concluído o processo, as notícias de O MIRANTE passam a ter maior probabilidade de aparecer em destaque nas pesquisas feitas no Google, ajudando os leitores a acompanhar a actualidade local e regional de forma mais directa.

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