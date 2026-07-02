Turismo no Ribatejo - Vinhos, hotéis, viagens, restaurantes e sabores da região

O MIRANTE edita pela primeira vez revista dedicada ao sector do turismo.

Tendo em conta a evolução da actividade turística no Ribatejo O MIRANTE edita pela primeira vez em Revista o habitual suplemento anual “Turismo” que fazia parte do caderno de Economia de O MIRANTE.

A revista conta com 35 textos para dar a conhecer o que de melhor se faz na região no sector.