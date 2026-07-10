Construção Arquitectura Engenharia Energia e Imobiliário numa próxima edição de O MIRANTE

O MIRANTE vai reeditar uma das suas iniciativas editorais e comerciais de maior sucesso que é uma Revista dedicada às areas da “Construção Arquitectura Engenharia Energia e Imobiliário”. A Revista será será publicada com uma das próximas edições de O MIRANTE e já tem algumas colaborações importantes de empresas e empresários da região. A revista é inteiramente dedicada às empresas e empresários com actividade na região ribatejana e junta dezenas de parceiros que colaboram habitualmente com o sector comercial e marketing de O MIRANTE. A edição está programada para meados do mês de Julho e nessa semana O MIRANTE terá uma edição com uma tiragem mais alargada.