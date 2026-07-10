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O MIRANTE | 10-07-2026 21:00

Construção Arquitectura Engenharia Energia e Imobiliário numa próxima edição de O MIRANTE

Construção Arquitectura Engenharia Energia e Imobiliário numa próxima edição de O MIRANTE
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Revista será distribuída com uma das próximas edições de O MIRANTE e encartada no jornal Expresso. Edição prevista para o mês de Julho.

O MIRANTE vai reeditar uma das suas iniciativas editorais e comerciais de maior sucesso que é uma Revista dedicada às areas da “Construção Arquitectura Engenharia Energia e Imobiliário”. A Revista será será publicada com uma das próximas edições de O MIRANTE e já tem algumas colaborações importantes de empresas e empresários da região. A revista é inteiramente dedicada às empresas e empresários com actividade na região ribatejana e junta dezenas de parceiros que colaboram habitualmente com o sector comercial e marketing de O MIRANTE. A edição está programada para meados do mês de Julho e nessa semana O MIRANTE terá uma edição com uma tiragem mais alargada.

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