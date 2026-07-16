O MIRANTE | 16-07-2026 07:00
Vídeos de O MIRANTE nos últimos 8 dias com 2 milhões de visualizações
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Esta semana os vídeos de O MIRANTE voltaram a bater recordes de visualizações.
Os vídeos publicados durante a última semana no site e redes sociais de O MIRANTE somaram 2 milhões de visualizações. Em destaque a contestação da população ao estacionamento pago na Póvoa de Santa Iria com cerca de um milhão de visualizações. Também a merecer a atenção dos leitores a colhida violenta durante as festas do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira; o siluro de 60 quilos apanhado por pescadores nas águas do Tejo, em Ortiga; o último adeus a Osvaldo Pires, que juntou dezenas de pessoas; e o desfile do Colete Encarnado, que foi encurtado devido ao calor.
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