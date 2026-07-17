O MIRANTE | 17-07-2026 07:00
Zé da Marreta em Marinhais cresce para receber melhor os clientes
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foto ilustrativa
A notícia sobre o crescimento do restaurante Zé da Marreta, em Marinhais, para receber melhor os clientes, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE.
A notícia sobre o crescimento do restaurante Zé da Marreta, em Marinhais, para receber melhor os clientes, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque a compra de 12 lotes na Zona Industrial de Minde por uma empresa alimentar e as mais de 400 oportunidades de emprego para Castanheira do Ribatejo e Marateca. Ainda a merecer a atenção dos leitores a reabertura do McDonald’s de Tomar, com o espaço totalmente renovado e a apresentação do novo BYD Dolphin G DMi pelo Grupo Lizauto em Santarém.
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