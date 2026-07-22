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O MIRANTE | 22-07-2026 12:09

O MIRANTE vai editar mais uma revista dedicada à Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário

O MIRANTE vai editar mais uma revista dedicada à Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário
Capa da edição de 2025 da Revista de Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário
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Revista será distribuída com uma das próximas edições de O MIRANTE.

O MIRANTE vai voltar a editar uma das suas revistas de maior sucesso que é dedicada às áreas da “Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário”. A Revista será publicada com uma das próximas edições de O MIRANTE e já tem algumas colaborações importantes de empresas e instituições da região. Na semana em que vai ser encartada no jornal a edição terá uma tiragem mais alargada.

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