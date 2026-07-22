O MIRANTE | 22-07-2026 12:09
O MIRANTE vai editar mais uma revista dedicada à Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário
Capa da edição de 2025 da Revista de Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário
Revista será distribuída com uma das próximas edições de O MIRANTE.
O MIRANTE vai voltar a editar uma das suas revistas de maior sucesso que é dedicada às áreas da “Construção, Arquitectura, Engenharia, Energia e Imobiliário”. A Revista será publicada com uma das próximas edições de O MIRANTE e já tem algumas colaborações importantes de empresas e instituições da região. Na semana em que vai ser encartada no jornal a edição terá uma tiragem mais alargada.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Vale Tejo
15-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região