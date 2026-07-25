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O MIRANTE | 25-07-2026 21:00

Demolição de telhado no Entroncamento foi a mais vista

Demolição de telhado no Entroncamento foi a mais vista
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A notícia sobre a demolição do telhado de uma casa ocupada ilegalmente no Bairro do Ulrich, no Entroncamento, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, com mais de meio milhão de visualizações.

A notícia sobre a demolição do telhado de uma casa ocupada ilegalmente no Bairro do Ulrich, no Entroncamento, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, com mais de meio milhão de visualizações. Também em destaque o vídeo dos cavalos que morreram atropelados por um intercidades perto de Riachos e o transporte de depósitos para a Adega de Alcanhões, que causou alvoroço na vila. Ainda a merecer a atenção dos leitores a notícia de mais uma morte junto à passagem de nível em Santarém e o vídeo sobre Ana Marques, que gere uma mercearia na Carregueira, onde o cliente importa.

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