MBW distinguida com Prémio Forbes Gazela foi a mais lida em Economia

A notícia sobre a MBW – Modular Builders Worldwide, Lda, da Castanheira

do Ribatejo, distinguida com o Prémio Forbes Gazela foi a mais lida da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque a posição da AIP, que vê no lítio do Barroso uma oportunidade para criar uma nova fileira industrial em Portugal, e o crescimento do restaurante Zé da Marreta, em Marinhais, para receber melhor os clientes. Ainda a merecer

a atenção dos leitores os 40 anos da Incompol e o percurso da HAST, de um projecto individual a uma referência nacional com raízes em Santarém.