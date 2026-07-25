O MIRANTE | 25-07-2026 18:00
MBW distinguida com Prémio Forbes Gazela foi a mais lida em Economia
foto ilustrativa
A notícia sobre a MBW – Modular Builders Worldwide, Lda, da Castanheira do Ribatejo, distinguida com o Prémio Forbes Gazela foi a mais lida da semana na secção de Economia de O MIRANTE.
A notícia sobre a MBW – Modular Builders Worldwide, Lda, da Castanheira
do Ribatejo, distinguida com o Prémio Forbes Gazela foi a mais lida da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque a posição da AIP, que vê no lítio do Barroso uma oportunidade para criar uma nova fileira industrial em Portugal, e o crescimento do restaurante Zé da Marreta, em Marinhais, para receber melhor os clientes. Ainda a merecer
a atenção dos leitores os 40 anos da Incompol e o percurso da HAST, de um projecto individual a uma referência nacional com raízes em Santarém.
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