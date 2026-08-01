O MIRANTE | 01-08-2026 18:00
Camião destrói luminária da Ponte de Constância
Um vídeo de um leitor de O MIRANTE sobre um condutor que destruiu toda a luminária da Ponte de Constância foi dos mais vistos de sempre e teve, inclusive, republicações em dois canais de televisão que pediram a utilização do vídeo.
Um vídeo de um leitor de O MIRANTE sobre um condutor que destruiu toda a luminária da Ponte de Constância foi dos mais vistos de sempre e teve, inclusive, republicações em dois canais de televisão que pediram a utilização do vídeo. Também em destaque esta semana a decisão da Câmara do Entroncamento de cortar o abastecimento de água e electricidade a 25 casas, o acidente na picaria das festas da Bênção do Gado, em Riachos; a contestação dos comerciantes do Carregado e a entrevista a Sónia Coelho, a enfermeira de Samora Correia.
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