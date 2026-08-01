Novo espaço de O Casarão na Várzea Fresca

A notícia sobre a abertura de um novo espaço dos proprietários de O Casarão foi a mais lida da semana na secção de Economia.

A notícia sobre a abertura de um novo espaço dos proprietários de O Casarão foi a mais lida da semana na secção de Economia. Também em destaque a visita do secretário de Estado das Florestas a Coruche, a abertura da DS Cartaxo e o lançamento da terceira edição do programa “Da Minha Terra”, do Lidl. As entrevistas e os textos da Revista de Turismo editada recentemente também continuam a merecer a visita de muitos leitores.