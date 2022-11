A Prink de Alverca afirma-se como loja tradicional numa zona de hipermercados

A Prink de Alverca, tem vindo a resistir como loja de comércio tradicional numa terra com várias grandes superfícies, num caminho que não tem sido fácil. Á empresa que representa a marca líder na Europa na venda e recarga especializada de tinteiros, toners e papel para impressoras, é uma caso de sucesso e foi distinguida como Micro Empresa no Galardão Empresa do Ano, de O MIRANTE, esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.