Casal da Coelheira é uma marca de prestígio que se orgulha de estar na região

Com um crescimento construído de forma sólida e segura, o Casal da Coelheira mostrou desde cedo a suas capacidades no sector do vinho e é uma marca de referência em Portugal, estando presente em 20 países. A empresa do Tramagal, que sente orgulho em estar na região vitivinícola do Tejo, foi distinguida com o Prémio Prestígio do Galardão Empresa do Ano, numa iniciativa de O MIRANTE, que decorreu na quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.