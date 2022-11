Dunany Foods premiada pela Excelência Empresarial na forma como está no mercado

A Dunany Foods é gerida de forma familiar e aposta nas pessoas como o seu maior activo. Liderar o mercado na produção de comida pronta desde que se instalou há três anos em Samora Correia. A empresa espanhola que se sente em Portugal como se estivesse em casa, foi distinguida com o Prémio Excelência Empresarial do Galardão Empresa do Ano, numa iniciativa de O MIRANTE, que decorreu na quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.