Frescura Aromática e uma PME que se distingue pela inovação

A Frescura Aromática recebeu esta quinta-feira o Premio PME do Empresaria do Galardão Empresa do Ano

A Frescura Aromática recebeu esta quinta-feira o Premio PME do Empresaria do Galardão Empresa do Ano, numa iniciativa de O MIRANTE, por ser uma empresa inovadora e pioneira na introdução de novas ervas aromáticas em Portugal. O prémio, que visa reconhecer um percurso de seis anos de evolução no mercado, foi entregue esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.