Joaquim Inácio recebe Prémio Carreira Empresarial pela dedicação e capacidade

Joaquim Inácio é o continuador e um dos administradores da empresa de base familiar, Curtumes Fonte Velha, em Alcanena, criada em 1933 pelo seu pai, Joaquim Francisco Inácio. O empresário recebeu o Prémio Carreira Empresarial do Galardão Empresa do Ano, numa iniciativa de O MIRANTE, que decorreu na quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.