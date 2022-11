Madalena Leal é uma jovem empresária a vingar no sector automóvel

Madalena Leal é a gestora da Leal & Filhas, assumindo a empresa de comércio automóvel após a morte do pai e tem vindo a afirmar-se num negócio marcadamente masculino, fazendo um caminho de modernidade e sustentabilidade empresarial. O Prémio Jovem Empresária, que recebeu de O MIRANTE, é o reflexo das suas decisões e de que está no caminho certo com as pessoas certas. O prémio do Galardão Empresa do Ano, foi entregue esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.