Maria Emília Santos mantém-se como empresária há 25 anos com o apoio da família

Maria Emília Santos é um exemplo de empreendedorismo no feminino, procurando sempre ir mais longe. Já abriu cinco restaurantes e actualmente é o rosto de três McDonald's que empregam 180 pessoas e fomentam o desenvolvimento local. O sucesso de Maria Emília Santos, que recebeu o Prémio Mulher Empresaria do Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE, deve-se ao apoio da família. O Prémio foi entregue esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.