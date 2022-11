Roques Vale do Tejo volta a associar-se aos eventos de OMIRANTE

A empresa tem estado ao lado do jornal em várias iniciativas, sendo que há alguns anos que também colabora nos Prémios Personalidade do Ano.

A Roques Vale do Tejo, concessionária Renault, voltou a associar-se a um evento de O MIRANTE, desta vez na entrega de prémios Galardão Empresa do Ano, que decorreu esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco, em Santarém. A empresa tem estado ao lado do jornal em várias iniciativas, sendo que há alguns anos que também colabora nos Prémios Personalidade do Ano.