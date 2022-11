Salm Portugal é uma empresa exportadora com confiança na equipa

A Salm Portugal exporta por ano para a Holanda cerca de 15 milhões de vasos de lavanda, alem de pinheiros mansos e mini frutos e mini ab6boras, produzidos nos concelhos de Salvaterra de Magos e Almeirim. Numa época difícil por causa da guerra, a empresa trabalha com confiança na equipa e foi distinguida com o Premio Empresa Mais Exportadora, do Galardão Empresa do Ano, numa iniciativa de O MIRANTE, esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.