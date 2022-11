Sugal Group é Empresa do Ano no dia em que o fundador faria 95 anos

O Grupo Sugal nasceu há 65 anos em Azambuja e tornou-se um dos mais reconhecidos ao nível da indústria do tomate, com cinco fábricas em Portugal, Espanha e Chile, destacando-se pelo compromisso com as pessoas. No dia em que a empresa foi distinguida por O MIRANTE com o Prémio Empresa do Ano, o fundador da empresa, Luís Ortigão Costa, faria 95 anos de idade. O prémio do Galardão Empresa do Ano, foi entregue esta quinta-feira, 17 de Novembro, no Convento de S. Francisco em Santarém.