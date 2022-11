Feira Nacional do Mel durante o fim de semana em Santarém

Fórum Nacional de Apicultura e a Feira Nacional do Mel decorrem na Casa do Campino

O Fórum Nacional de Apicultura e a Feira Nacional do Mel foram inaugurados esta sexta-feira na Casa do Campino, em Santarém, e vão decorrer até domingo. O programa inclui acções de formação, laboratórios do gosto, demonstrações de culinária, sessões técnicas e actividades de divulgação dos produtos, materiais e equipamentos.

O Fórum Nacional de Apicultura, agendado para este sábado, vai abordar temas como investigação aplicada à apicultura, alterações climáticas e o futuro da apicultura, ajudas e mercados e a saúde das abelhas.

A iniciativa é da Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, com a Câmara de Santarém e a Associação dos Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste.