Hospital da Bonecada animou crianças em Vila Franca de Xira

Centenas de crianças passaram no sábado, 19 de Novembro, no Hospital da Bonecada para perderem o medo dos médicos

Centenas de crianças e os seus companheiros de brincadeiras participaram num check-up completo de saúde no Hospital da Bonecada em Vila Franca de Xira.

Uma aventura de descoberta onde puderam brincar com a saúde e fazer o percurso de atendimento de um hospital de verdade.

A recepção, triagem, gabinete médico, a enfermaria ou o bloco operatório foram algumas das diferentes paragens onde os bonecos foram tratados.

O objectivo da iniciativa é afastar dos mais pequenos o medo de irem ao médico e aos hospitais.

A edição deste ano teve também como tema a protecção do planeta.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.