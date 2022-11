Voluntários limpam lixo da praia dos pescadores na Póvoa de Santa Iria

Pneus, garrafas, cordas, sapatos, vasos e garrafões foram algumas das centenas de objectos que foram encontrados apenas numa manhã de limpeza na Praia dos Pescadores na Póvoa de Santa Iria.

No último fim-de-semana uma dezena de voluntários de todo o concelho de Vila Franca de Xira juntou-se na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria para ajudar a recolher lixo abandonado.

A actividade esteve inserida na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e teve como objectivo limpar as margens e promover o civismo social.

Durante toda a manhã os voluntários passaram a pente fino todos os cantos e arbustos da praia com resultados surpreendentes.

