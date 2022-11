Duas uniões de freguesias de Santarém estão em fase de separação

A Assembleia Municipal de Santarém deu luz verde ao processo de desagregação das Uniões de Freguesias de São Vicente do Paul e de Vale de Figueira e de Casével e Vaqueiros, com todas as forças políticas a votarem a favor, com excepção do Chega, que se absteve. Na sessão extraordinária realizada na noite de terça-feira, 21 de Novembro, as decisões foram aplaudidas por muitos eleitos e também pelas cerca de duas dezenas de cidadãos presentes, tendo várias vozes considerado que se tratava da correcção de um erro cometido em 2013, aquando da agregação dessas freguesias. Os presidentes das duas uniões de freguesias deixaram agradecimentos a todos os que contribuíram para se chegar a esse momento. Cabe agora à Assembleia da República ter a palavra final no processo.