Couves e feijões são reis em festival de Torres Novas

A azáfama começa cedo na cozinha do restaurante Zeca, em Casais da Igreja, concelho de Torres Novas. Em dia de festival das Couves com Feijões, Susana Graça começa às 10 horas a preparação dos alimentos. O proprietário Nuno Dias, chega, entretanto, com as couves do quintal, que se vão misturar com a broa e o feijão para fazer as migas. Susete Gonçalves também se junta à equipa.

É desta forma que se confecciona as couves com feijão no restaurante Zeca, que acompanham o bacalhau assado ou a grelhada mista. Um prato que tem feito as delícias de quem participa no quinto Festival Gastronómico das Couves com Feijões, que decorre até 27 de Novembro em 45 restaurantes do concelho de Torres Novas.