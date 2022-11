Uma Canja à Vilafranquense que leva quase tudo

Prato é marca registada do concelho

A Canja à Vilafranquense é uma marca registada do concelho de Vila Franca de Xira.



É um cruzamento entre uma sopa do cozido e uma sopa da pedra.

Tem frango do campo com miúdos, chouriço, chispe de porco e carne de vaca da alcatra desfiados, com massa, louro, cebola, cenoura, molho inglês, tabasco, azeite, limão e hortelã.

Até ao final do mês decorre nos restaurantes do concelho a campanha de gastronomia "Sabores do Campo à Mesa" onde também são promovidos o torricado de bacalhau e os pratos de coelho.



Dos 28 restaurantes aderentes apenas dois estão a fazer a canja. É o caso da Tasca da Vila, em Vila Franca de Xira, que tem Alice Clemente como cozinheira.



Além do coelho e do bacalhau esta é a primeira vez que Alice disponibiliza a Canja à Vilafranquense no menu do seu restaurante.



Na Póvoa de Santa Iria o restaurante A Carruagem, de Luís Simãozinho, participa pela primeira vez na campanha e apostou nos pratos de coelho e bacalhau.

Paula Gil é a cozinheira de serviço. Seja com coelho, canja ou bacalhau, desculpas não faltam para conhecer os sabores da região.