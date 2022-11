A paixão por motorizadas mobilettes virou exposição em Santarém

Pedro Figueiredo é um apaixonado por mobilettes, umas motas francesas que fizeram sucesso nos anos 50 do século passado por serem umas bicicletas com um pequeno motor que permitia conduzir sem ter carta de condução de motas. Foi Pedro Figueiredo quem passou a paixão das motas ao veterinário de Santarém, João Cláudio.

Ambos decidiram juntar as suas mobilettes e inauguraram, na sexta-feira, 25 de Novembro, a exposição com 25 mobilettes de diferentes marcas e variedade intitulada “Exposição Mobilettes – Troca Vassouras por Mobilette”. A mostra pode ser visitada no Centro Cultural Regional de Santarém – Fórum Actor Mário Viegas até 10 de Dezembro.