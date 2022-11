Ânimos exaltados na assembleia de Alverca e Sobralinho

Os ânimos exaltaram-se na assembleia de freguesia da união de Alverca e Sobralinho na noite de 24 de Novembro.

Tudo aconteceu depois dos moradores presentes não concordarem com o chumbo da proposta apresentada pela CDU para voltar a criar duas freguesias independentes.

O documento foi rejeitado com 9 abstenções, dois votos contra e oito votos a favor.

O presidente da mesa da assembleia justificou a rejeição alegando que o regimento prevê que em caso de abstenção os documentos tenham de ter um mínimo de dez votos favoráveis para serem aprovados.

Explicação que não agradou à população.

No final houve quem chamasse aldrabões aos autarcas.

É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE