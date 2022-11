Ana Cláudia Cohen reconduzida no cargo de directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena

A biblioteca da Escola Secundária de Alcanena encheu, ao final da tarde de segunda-feira, 28 de Novembro, para a cerimónia de tomada de posse da directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, que se mantém no cargo há oito anos, assim como a sua equipa. O Agrupamento de Escolas de Alcanena tem-se destacado a nível nacional e em breve vai ser apresentado o Projecto Escola Feliz, que vai aliar a inteligência artificial para diagnosticar e ajudar nas emoções dos alunos. Manter-se no cargo de directora é, para Ana Cohen, um voto de confiança com grande peso de responsabilidade. Antes da tomada de posse actuou a orquestra de cordas do Agrupamento de Escolas de Alcanena.