Marcelo Caetano anunciou novo aeroporto em Lisboa para 1979

Este vídeo faz a história dos últimos 50 e muitos anos do futuro aeroporto de Lisboa foi uma peça apresentada no museu do Oriente na passada terça-feira, numa iniciativa do Conselho Económico e Social com o apoio do jornal Público. Este vídeo é do repórter de O MIRANTE no local mas o trabalho é O trabalho é da equipa do jornal Público. Este vídeo é do repórter de O MIRANTE no local mas o trabalho que valoriza o vídeo é de Joana Gonçalves jornalista do Publico.