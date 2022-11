Sócios do União Entroncamento e amigos no último adeus a Ana Rita

Foi debaixo de chuva que várias dezenas de pessoas se despediram de Ana Rita Silva, a secretária técnica do União Futebol Entroncamento que faleceu de doença súbita no último domingo, a uma semana de ser mãe.

Foi debaixo de chuva que várias dezenas de pessoas se despediram de Ana Rita Silva, a secretária técnica do União Futebol Entroncamento que faleceu de doença súbita no último domingo, a uma semana de ser mãe.

O corpo esteve em câmara ardente no centro do pavilhão Albano Mateus, onde os amigos e sócios do clube fizeram questão de estar presentes para um último adeus a Ritinha, como era carinhosamente tratada.

A dirigente do União estava a apenas uma semana de ser mãe pela terceira vez. Ana Rita Silva e a pequena Vitória foram sepultadas juntas, cada uma na sua urna, no cemitério do Entroncamento.