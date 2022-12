Gala em Vila Franca de Xira combate os estereótipos da deficiência

O Ateneu Artístico Vilafranquense foi palco da terceira gala para a inclusão, na noite de 2 de Dezembro, onde se juntaram quatro instituições, utentes, técnicos e famílias, vários representantes autárquicos, atletas e representantes paralímpicos, num evento que não deixou ninguém indiferente.

Um dia antes da data internacional que celebra as pessoas com deficiência, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira encheu o Ateneu com actuações e apresentações da CerciTejo, CerciPóvoa, Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais(AIPNE) e Associação Projecto Jovem(APJ).

Durante cerca de duas horas cantou-se e aplaudiu-se o melhor que o concelho tem para oferecer no que diz respeito à luta pela inclusão, empatia, entreajuda, respeito e equidade de jovens e adultos com deficiência.