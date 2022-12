O espírito do Natal já chegou a Alverca

O espírito natalício já chegou à União de Freguesias de Alverca e Sobralinho. Na manhã de sábado, 3 de Dezembro, o Pai Natal e os seus fiéis companheiros trouxeram alegria e animação à população, com um desfile que contou com várias dezenas de participantes. Crianças e adultos juntaram-se ao grupo para tirar fotos e cantar os habituais temas natal. A tradicional parada do Pai Natal foi este ano alargada a cinco territórios da união de freguesias: centro de Alverca e do Sobralinho, Arcena, Bom Sucesso e Urbanização da Malvarosa. A iniciativa surge no âmbito das animações do “Natal Alverca Sobralinho” promovido pela junta de freguesia, que decorre de 1 a 29 de Dezembro em vários pontos das freguesias.

