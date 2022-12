Chuva forte causa noite de sobressalto na Granja de Vialonga

À semelhança da Grande Lisboa também os moradores da Granja, em Vialonga, não pregaram olho na noite de quarta-feira, 7 de Dezembro.

O avanço das águas do ribeiro da Granja, especialmente junto à rua Primeiro de Maio, deixou alguns automóveis retidos no meio da água.

João Niza, morador na zona, enviou para O MIRANTE algumas das imagens dos momentos mais complicados da noite.

Chegou a temer-se que as habitações estivessem em risco.

Ao todo no concelho foram registadas pela Protecção Civil 32 ocorrências.