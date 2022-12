Póvoa de Santa Iria tem uma das maiores pistas de slot cars do País

Tem um perímetro de 43 metros, seis calhas, centenas de metros de cablagens eléctricas e electrónicas e é uma das maiores pistas de slot car do país. É nesta garagem da Póvoa de Santa Iria que funciona desde 2015 o Bela Vista Slot Clube, fundado pelo advogado povoense José Pedro Gil. No espaço são feitas competições a recriar provas míticas, como o circuito de Vila Real ou a mítica Targa Florio. Mas são as provas de 24 horas históricas que mais dão que falar.

Durante um dia inteiro os carros à escala 1/32 que são réplicas fieis dos automóveis de Le Mans, chegam a dar 6.500 voltas ao circuito, qualquer coisa como 240 quilómetros .Quando a noite cai o espaço fica às escuras e a pista iluminada como na vida real. Ao todo são mais de duas dezenas os pilotos que todas as semanas visitam o espaço para praticar, competir ou apenas tomar um café e falar de automóveis. Motores preparados para dar 20 mil rotações por minuto, transmissões especiais, eixos em magnésio e chassis preparados revelam o empenho de quem compete por cada décimo de segundo.

As 24 horas históricas do clube estão agendadas para 15 e 16 de Abril de 2023 mas a reportagem pode ser lida já na próxima edição impressa de O MIRANTE.