Natação adaptada junta utentes de seis instituições na Azambuja

Dezenas de utentes de seis instituições da região juntaram-se no complexo de piscinas de Azambuja na manhã de sexta-feira, 9 de Dezembro, para desfrutar de uma manhã repleta de água e diversão.

Num evento que teve como objectivo o convívio e a promoção de uma vida saudável, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar vários jogos, mas também competir.

Esta foi uma iniciativa integrada no programa Mais Lezíria, no qual fazem parte 11 municípios associados da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

No final os participantes tiveram direito a medalhas, lembranças e t-shirts comemorativas, entregues pela Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.