Vendaval destrói estruturas de empresa de plantas em Fazendas de Almeirim

As estruturas metálicas de uma empresa de comércio de plantas e flores em Fazendas de Almeirim ficaram retorcidas pela força do vento na madrugada de quinta-feira, 8 de Dezembro. O vendaval que se fez sentir causou milhares de euros em prejuízos na empresa na Estrada do Moinho e Vento, no concelho de Almeirim, e só a estrutura metálica onde se guardavam plantas e vasos não custa menos de 35 mil euros. Além do equipamento vários artigos ficaram danificados. Esta sexta-feira vários amigos da proprietária do espaço juntaram-se para ajudarem nas operações de limpeza do local.