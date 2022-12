Reino de Natal em Santarém com atracções para todas as idades

A animação está garantida no centro histórico de Santarém nesta quadra festiva, com o programa a estender-se até dia 8 de Janeiro.

O Reino de Natal está a animar o centro histórico de Santarém nesta quadra festiva e o programa estende-se até dia 8 de Janeiro, com muita animação e espectáculos para todos. O Jardim da Liberdade acolhe a Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, uma Mini Roda Gigante, o Carrossel Vintage, o Túnel Mágico, um Mercadinho de Natal e o Comboio Infantil, para além de várias carrinhas de Street Food.

Na Rua Pedro Canavarro está em exibição o “Maior Presépio do Ribatejo”, com cerca de 550 figuras, feitas manualmente, em barro moldado, pelo artesão Eurico Ribeiro. Na Praça Sá da Bandeira também pode ser visitado o tradicional Presépio com figuras em tamanho real.