O tango é uma paixão e uma dança arrebatadora

A Alunos de Apolo/AIT Dance, de Santarém, é uma filial da Alunos de Apolo de Lisboa, que reabriu este ano após 11 anos encerrada depois do falecimento do tesoureiro e principal obreiro da escola, António Silva. A filha, Carla Silva, que competiu em danças de salão durante 15 anos, é a actual presidente e professora da escola que treina na Sociedade Recreativa Operária, no Palácio do Landal, no centro histórico de Santarém.

São cerca de 30 alunos com uma paixão em comum: as danças de salão. Além dos alunos que treinam para competir a Alunos de Apolo/AIT Dance tem também as aulas de dança social, onde os mais velhos que gostem de um pezinho de dança podem fazê-lo e afastar a velhice. Uma reportagem de O MIRANTE que assinala o Dia Internacional do Tango que se comemora a 11 de Dezembro.