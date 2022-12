Chuva forte inundou rua da estação em Alverca

Passavam poucos minutos das sete da manhã de terça-feira, 13 de Dezembro, e era este o cenário na rua da estação em Alverca.

A chuva forte que caiu pelas quatro da manhã inundou a rua e causou estragos em vários estabelecimentos comerciais.

Os prejuízos ainda estão a ser apurados.

Parte da via férrea ficou também inundada e a circulação de comboios teve de ser interrompida até às 10h da manhã.

As inundações na rua da estação em Alverca são frequentes sempre que a chuva forte coincide com a maré alta.