Visita à Casa-Museu da Fundação Rafael e Maria Rosa Duque na Chamusca

No âmbito do 8º Encontro da Associação Portuguesa das Casas-Museu, a Fundação Rafael e Maria Rosa das Neves Duque, na Chamusca, abriu as portas para uma visita guiada ao espólio da família proprietária de uma das maiores Casas Agrícolas do concelho, que chegou a ter na sua posse mais de mil hectares de terras.

Jorge Oliveira Duque, sobrinho-neto de Rafael Duque, que foi Ministro da Agricultura e da Economia durante o Estado Novo, fez as honras da casa e mostrou o espaço, composto por várias salas e dois núcleos museológicos, a vários directores de casas-museus do país.

A Fundação tem sete anos de existência e foi reconhecida como IPSS de utilidade pública. Foi fundada com o objectivo de prestar serviços de solidariedade social, culturais, educativos, artísticos e recreativos no concelho da Chamusca e na aldeia da Mata, em Torres Novas.

O espólio foi doado por João Duque, filho do casal que dá nome à Fundação, que foi presidente do Conselho de Administração da RTP e Inspector Geral dos Espectáculos.