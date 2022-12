Espaço Trocas é uma loja solidária comunitária que ajudam quem mais precisa

Quem quiser entregar roupas, brinquedos ou outras coisas que possam ser úteis a pessoas com necessidades económicas pode fazê-lo no Espaço Trocas que funciona no edifício da delegação da União de Freguesias da Cidade de Santarém, em São Domingos. O Espaço Trocas é uma loja solidária comunitária que celebrou o 7º aniversário na manhã desta quarta-feira, 14 de Dezembro, e contou com a presença de elementos do Hospital Distrital de Santarém assim como do presidente e vice-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e João Leite, respectivamente. O aniversário foi assinalado com a actuação do coro do Hospital de Dia de Psiquiatria.

Actualmente, existem 370 utilizadores inscritos no Espaço Trocas com uma média de 10 atendimentos diários. Os produtos mais procurados são alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupa e utensílios de cozinha.