Protesto contra lobbies da cultura em sessão de apresentação em Minde

Rafael Carriço, da companhia de dança Vórtice Dance, de Fátima, interrompeu uma sessão de apresentação pública do projecto Fábrica de Cultura, previsto para Minde, concelho de Alcanena. A sessão estava a decorrer na tarde desta quarta-feira, 14 de Dezembro, com um grupo de convidados que estava a debater sobre o projecto e também sobre cultura quando Rafael Carriço saiu da plateia e interrompeu o debate. O dançarino acusa o Estado e as entidades gestoras da Cultura de não ajudarem os artistas.

Já na rua, a vereadora da Cultura da Câmara de Alcanena, Marlene Carvalho, tentou conversar com o artista mas Rafael Carriço continuou irredutível na sua opinião.