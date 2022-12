“Santarém é a minha musa inspiradora e quero dá-la a conhecer ao mundo”

“Maria José Maria” é o filme, do realizador scalabitano Chico Noras, que apresentou a obra, que mistura terror com humor negro, na noite desta terça-feira, 13 de Dezembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. A curta-metragem foi toda gravada em Santarém, cidade que é a musa inspiradora de Chico Noras. “Maria José Maria” é uma história baseada em factos reais que aconteceram no século XIX em Lisboa, que envolve assassinato e uma descoberta macabra.

A curta, que foi gravada no Verão de 2021, conta com as interpretações, entre outros, de André Gago e Eunice Correia.