Cabeleireira salva sete crianças de apartamento em chamas no Forte da Casa

A poucos dias do Natal, um incêndio num apartamento no Forte da Casa na tarde de quinta-feira, 15 de Dezembro, destruiu a maior parte dos pertences de um casal com sete filhos.

Victória António, de 43 anos e desempregada, saiu para tomar a vacina da covid e deixou as crianças ao cuidado de uma prima.

Se se saber como, pouco depois das 15h00, uma das crianças começou a brincar com fósforos e um dos quartos pegou fogo, alastrando ao quarto contíguo. Tudo o que estava no interior ficou destruído.

A heroína do dia foi Rute Luz, cabeleireira e esteticista que vive no Forte da Casa, que sabendo do que se estava a passar largou o trabalho, atravessou a rua e entrou na habitação para socorrer a família.

Ex-bombeira da corporação da Póvoa de Santa Iria, diz que nem sequer pensou nos riscos que corria.

Os serviços sociais do município já estiveram no local a acompanhar a situação.

Rute Luz ofereceu algumas roupas para ajudar a família mas não são suficientes. Victória António e o marido agradecem toda a ajuda que possam ter.

