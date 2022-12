Concerto encerra festividades do 50º aniversário do Coro do Círculo Cultural Scalabitano

A igreja da Sé, no Largo do Seminário, em Santarém, foi palco do concerto comemorativo dos 50 anos do Coro do Círculo Cultural Scalabitano. O concerto, que decorreu na tarde de domingo, 18 de Dezembro, marcou o encerramento das actividades relativas ao aniversário do coro do Círculo Cultural Scalabitano e contou com a actuação em simultâneo da Camerata de Cordas de Leiria.