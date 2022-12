Museu do Neo-Realismo reabre terceiro piso com exposição

O Museu do Neo-Realismo de Vila Franca de Xira reabriu no sábado, 17 de Dezembro, o terceiro piso do seu edifício.

O espaço recebe agora uma exposição de espólio próprio cedido ao museu.

Inclui mais de uma centena de peças de arte, entre pinturas e esculturas, com curadoria de David Santos e Paula Loura Batista.

Uma centena de visitantes usufruíram de uma visita guiada pelos curadores que procuraram explicar o porquê da escolha de cada uma das peças.

A exposição tem entrada livre.