Pai Natal chegou de barco a Alhandra

Este ano o Pai Natal deixou os céus, os trenós e as renas e aventurou-se no rio Tejo pedindo boleia a um barco.

Foi assim que o homem de fato vermelho chegou ao Cais 14, na vila de Alhandra, no domingo dia 18 de Dezembro e com muitos presentes às costas.

O frio não impediu que dezenas de pessoas se juntassem para ver esta chegada diferente do Pai Natal e para o seguir até ao mercado de natal que decorre naquela vila ribeirinha.