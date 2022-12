Presépio vivo levou magia do Natal ao Sobralinho

Maria, José, o menino Jesus e os Reis Magos desviaram-se do caminho para Belém e juntaram-se todos no domingo, 18 de Dezembro, no Sobralinho.

O presépio vivo foi realizado na Igreja do Divino Espírito com a interpretação feita pelos elementos do Rancho Folclórico e do Coro e Orquestra da Casa do Povo de Arcena.

A iniciativa de animação foi realizada no âmbito da campanha de Natal da União de Freguesias de Alverca e Sobralinho, promovido pela junta de freguesia e que conta com o apoio do movimento associativo local.

